Non c'è solo il club bianconero, tra le altre ci sono anche City, Tottenham e Atletico Madrid, altre società si iscriveranno di sicuro, per quel che riguarda la Juve il vero problema sembra rappresentato dalla Fiorentina e le sue richieste, perché in questa fase non sembrano previste agevolazioni da parte di Commisso:Perché se alla Continassa si prova ad accontentare Max Allegri, che ha messo Vlahovic in cima alla lista dei desideri fin dall'inizio della sua nuova avventura, significa anche che in qualche modo bisognerà riuscire a far quadrare i conti. In organico e a bilancio. Che sia Vlahovic o un altro giocatore, anche per l'attacco e non solo per il centrocampo si lavora sul mercato. Il primo passo è stato compiuto da Cristiano Ronaldo, al di là della minusvalenza ha permesso alla Juve di risparmiare quasi sessanta milioni di ingaggio, però non basterà. Aspettando di capire nuove cessioni, bisogna valutare con attenzione anche quegli acquisti già programmati: Chiesa per altri 40 milioni più 10 di bonus entro fine stagione, nel 2023 toccherà poi a Locatelli per 25 milioni più 12,5 di bonus e a Kean per 28 milioni più 3 di bonus, senza dimenticare tutte le quote previste per i rispettivi prestiti (3+7 di Chiesa, 3+4 di Kean).Per effettuare un colpo in attacco, difficilmente la Juve potrà permettersi anche di riscattare Morata per altri 35 milioni. Anche perché nel frattempo Dybala avrà rinnovato e non sarà messo in discussione tanto facilmente, di Chiesa e Kean si è già detto, mentre Kulusevski fa parte di tutta un'altra storia ugualmente da scrivere: lo svedese può finire sul mercato, decidere di non affondare il colpo con Morata fa parte di un ragionamento più immediato.Le vie per consentire a Morata di coronare il sogno di restare a lungo a Torino sono poche e devono coincidere.: la Juve ci aveva già provato, il tema è stato rimandato, ma alle attuali condizioni molto difficilmente l'operazione si completerà. Mica facile insomma,