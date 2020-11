Un vecchio obiettivo, che non passa mai di moda. La Juventus nel 2021 rinnoverà il suo reparto difensivo e tornerà sul mercato a caccia di rinforzi. Tra i giocatori nel mirino c'è Stefan Savic, centrale montenegrino classe 1991, che in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina, per il quale Paratici stravede. Già in passato il ​managing director bianconero ha provato a portarlo a Torino, in Spagna sono sicuri che nel 2021 farà un nuovo tentativo. A un anno dalla scadenza con i Colchoneros.



SITUAZIONE - Savic fin qui, fatta eccezione per la sfida contro l'Huesca del 30 settembre, è stato sempre presente, sempre in campo per 90', collezionando 8 partite di Liga e 4 di Champions League. Per Simeone è un pilastro, ma l'Atletico Madrid non può permettersi di lasciarlo partire gratis, per questo se non rinnoverà il contratto la prossima estate verrà ceduto. Savic, sbarcato a Madrid nel 2015, medita una nuova sfida, il ritorno in Italia resta un'opzione.



TANTI DUBBI - La Juventus, per il momento, si è solo informata. Qualcosa verrà fatto, ma prima vanno risolte le situazioni Chiellini e Rugani. Il capitano bianconero, attualmente ai box per infortunio, solo in primavera deciderà se continuare a giocare, riguardo all'ex Empoli è presto per dire se verrà riscattato dal Rennes. Se tornerà a casa-base verrà comunque messo sul mercato. Per fare cassa, un obbligo per la Juve.