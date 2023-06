La Fiorentina è ancora in attesa di capire il proprio destino sul fronte Conference League, con la Juve che sta trattando con la UEFA per un'eventuale esclusione dalla terza coppa continentale. Una decisione, si legge stamani su La Nazione, che servirebbe ai bianconeri per dare un colpo di spugna alle frizioni pregresse con i vertici di Nyon. Il ritiro volontario, però, danneggerebbe la FIGC in quanto nessuna squadra italiana verrebbe in quel caso ripescata. La Fiorentina attende intento di capire quali decisioni verranno prese.