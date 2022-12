La nuovariparte da, punto fermo nella guida tecnica e non solo. Almeno fino a giugno. Nei prossimi mesi, all’allenatore livornese spetterà anche il compito, insieme a, di tracciare una linea sul mercato, in uno dei momenti più delicati della storia bianconera: le idee non mancano, le richieste nemmeno.Che Max Allegri abbia un debole perè ormai assodato, che la permanenza del centrocampista in bianconero oltre la scadenza (giugno 2023) del contratto sia assai complicata, anche. La Juve cercherà di fare un tentativo per convincere il francese, protagonista ai Mondiali in Qatar, con la consapevolezza che l’offerta non potrà sfiorare quelle che arrivano dalla Premier League. Rabiot potrebbe addirittura partire già a gennaio con l'incastro giusto.Il dossier dei rinnovi è al momento il più affollato. Si prepara ai saluti, anche lui in scadenza, ed è quasi certo l’addio a fine stagione di, campione del mondo con l’Argentina ma fin qui poco più che comparsa a. In questo senso, il riscatto fissato a 20 milioni dale lo stipendio da 7 milioni non aiutano. Le chance di rinnovo restano invece vive per, uomo di fiducia del tecnico, da sempre apprezzato per duttilità e spirito di sacrificio. C’è attesa per valutare la situazione di(dipenderà soprattutto dal giocatore), altro protagonista in Qatar, mentre sono alte le possibilità di esercitare il riscatto dicon il Marsiglia, che prima della sosta aveva stupito tutti per dedizione e prestazioni.Per gli acquisti, gli obiettivi restano strategici. Il grande sogno è, per rinvigorire il centrocampo con un innesto top. Ci sarà da fare i conti, ancora una volta, con le alte richieste della. Gran parte delle energie verranno dirottate comunque sulle fasce: a sinistra, lo spagnoloè una grande opportunità. Il terzino ha qualità, esperienza e può arrivare a costo zero (è in scadenza con il Benfica e non ha ancora rinnovato),