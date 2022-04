Manovra di disturbo? Forse. Ma la Juve in ogni caso ha mosso i suoi passi verso Frattesi del Sassuolo, proprio quando ormai sembrava essere un promesso sposo dell'Inter. Ancora presto per capire quanto possa fare sul serio, gli obiettivi di mercato della Juve sono in questo momento top player affermati per il centrocampo. Però la sfida è stata lanciata.