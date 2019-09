Stefan Savic piace a Fabio Paratici da tempo, un autentico pallino per la difesa. Ecco perché dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini la Juventus ha iniziato a muovere diversi sondaggi: l'opportunità più concreta è per rimanere con l'attuale batteria di centrali, Bonucci e de Ligt titolari con Rugani e Demiral alle spalle. Ma se proprio Rugani dovesse comunque andare via in extremis a condizioni economiche utili a bilancio - ipotesi ancora fredda, ad oggi - la Juve penserebbe a un centrale in più per Sarri così da evitare emergenze. Non a caso è stato trattato Boateng del Bayern ma senza che nulla fosse completato.





MURO ALTO - Prima ancora - nella giornata di ieri - la risposta arrivata dall'Atlético Madrid è stata dura e chiara: Savic non è in vendita a 24 ore dalla fine del mercato, solo pagando la clausola da 80 milioni di euro inserita nel suo contratto. Niente da fare quindi, la Juventus ha tentato l'occasione con formula comoda ma non si è trovata la soluzione giusta, Stefan è stato vicino ai bianconeri più volte e rimane nei radar per il futuro. L'operazione adesso non si fa. E Boateng rimane il piano B se andasse via Rugani.