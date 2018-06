Sono stati e restano giorni di pensieri, valutazioni, scambi di idee per Sami Khedira. Perché il centrocampista tedesco da settimane sta prendendo tempo per decidere cosa fare del proprio futuro, se rimanere ancora alla Juventus oppure salutare Torino. Quest'ultima ipotesi è stata sempre più forte nella testa di Khedira, in particolare la tentazione di andare a raccogliere l'ultimo contratto top della sua carriera in Premier League con la sfida di vincere in Inghilterra dopo averlo fatto in Germania, Spagna e Italia è stata fortissima. E lo è rimasta a lungo, perché Sami pensa e ripensa, lo raccontano come un uomo riflessivo, tutt'altro che impulsivo.



CONVINZIONE TOTALE - Da qualche giorno però la situazione è cambiata. La Juventus sta provando in ogni modo a convincere Khedira per rimanere ancora in bianconero: Allegri lo stima, sa bene quanto un giocatore con la qualità e l'esperienza di Khedira sia importante specialmente in un anno di tanti cambiamenti, con molti leader dello spogliatoio che hanno salutato. In più, tatticamente rimane soluzione preziosa e affidabile, tanto che i dirigenti bianconeri insieme proprio a Max Allegri stanno lavorando per convincere Khedira a restare. La paura di perderlo c'è stata, non a caso la Juve si è fiondata su Dembelé e ancora prima ha provato a bloccare Cristante che poi ha scelto di firmare per la Roma. Ma adesso l'obiettivo che sembra vicino alla sua riuscita: Khedira ha aperto al dialogo con la Juve, deciderà presto definitivamente eppure tutti gli ultimi segnali portano a una sua permanenza. Non a caso, Marotta e Paratici sono pronti a proporre il rinnovo con Sami che potrebbe firmare nelle prossime settimane, dalla fine del Mondiale in avanti. Un modo in più per ribadire la fiducia, la sensazione che si possa andare avanti insieme è sempre più forte. La Juve si tiene stretto Khedira: la strada è segnata.