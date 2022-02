E forse l'elenco delle condizioni che possono confermare quanto la squadra bianconera sia cambiata può pure essere più lungo, molto più lungo.Lo si può capire a maggior ragione dopo una sconfitta evitata all'ultimo respiro come quella con l'Atalanta, in precedenza condizionata anche dagli errori negli ultimi venti metri dalle tre stelle bianconere che restano la sostanziale novità della nuova Juve pur avendo le polveri decisamente bagnate in questa occasione.. Così è comunque già tutta un'altra Juve, che non specula più sugli avversari e sul risultato, con un tridente vero in campo che permette a Max Allegri di proporre una squadra con tutt'altra mentalità e atteggiamento rispetto a quella che si è vista fino a gennaio.. L'Atalanta si è meritata di diritto, negli anni, questo titolo. La sconfitta della Juve sarebbe stata immeritata, questo è vero. Ma ormai si stava concretizzando, il terzo tempo da tre punti di Danilo è arrivato veramente all'ultimo assalto, il sorriso a trecento denti di Allegri fa capire come il pareggio sia considerato tutto sommato un risultato molto più che positivo. Solo che pure ora che si vede tutta un'altra Juve, resta sempre la stessa Juve che in stagione non riesce a battere le grandi.che in questo momento sta facendo la differenza almeno come quella falsa partenza (comunque figlia anche degli scontri diretti con Napoli e Milan)., il pareggio con l'Atalanta questa volta vale molto perché i bergamaschi restano dietro almeno fino a quando non disputeranno il recupero con il Torino.