Dalla curva al campo, sempre con la stessa passione. Iericantava i cori del Genoa, oggi corre su e giù sulla fascia. Grinta, cuore e sudore: è sempre l'ultimo a mollare. Esterno sinistro che all'occorrenza può giocare anche a destra, classe 2000, uno dei pochi sorrisi del Genoa in una stagione complicata con il cambio allenatore e il rischio retrocessione.- Cambiaso corre a testa bassa, con i riflettori delle big già puntati su di lui.. Le prestazioni del brasiliano ultimamente convincono poco, così la società si sta guardando intorno a caccia di un sostituto e tra i profili che piacciono ai dirigenti che anche quello dell'esterno del Genoa.di euro ma potrebbero anche aumentare se il ragazzo dovesse continuare su questi livelli.- Il Genoa ha messo in conto che in estate potrebbero arrivare offerte importanti per Cambiaso, il giocatore ci teneva a finire la stagione in rossoblù e non si è fatto condizionare dall'interesse delle big che avrebbero voluto strappare almeno un'opzione in vista della prossima stagione. Niente da fare,dopo averlo già avuto in prestito. A bloccare tutto era stato l'allenatore Ballardini, che credeva nella qualità di Cambiaso e ha avuto ragione., che l'aveva notato da avversario in Serie C quando l'esterno era in prestito all'Alessandria, ma anche in quel caso non se n'è fatto nulla. Il Genoa si coccola il suo gioiello e prova a resistere alle big: la Juve si muove per Cambiaso, il ragazzo cresciuto in curva.