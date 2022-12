Idee, intuizioni, colpi, strette di mano e mille telefonate al giorno. Dopo sette anni Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli, è in pole per diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus che sta portando avanti una vera e propria rivoluzione. Il ds azzurro si guarda indietro e sorride ripensando al lavoro fatto, alle squadre consegnate a ogni allenatore stagione dopo stagione. Sempre più competitive, puntando a quello scudetto che per lui non è mai stato così vicino come quest'anno. E la Juve osserva...



Da Osimhen a Kvaratskhelia, i dieci colpi di Giuntoli al Napoli