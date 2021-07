Juventus-Gremio, Douglas Costa ma non solo. Dopo aver chiuso l'affare che ha riportato l'ex Bayern Monaco in Brasile, i due club potrebbero riprendere i contatti per un giocatore che farebbe il percorso inverso da Porto Alegre a Torino. In Brasile stanno accostando alla Juve il nome dide Oliveira Campos, per tutti Vanderson. Terzino destro classe 2001, passaporto brasiliano e una valutazione di circa 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.