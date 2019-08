La Juventus dopo aver perso la battaglia per Romelu Lukaku con l'Inter busserà proprio alla porta dei nerazzurri per andare all'assalto di Mauro Icardi. Il club nerazzurro ha già confermato all'entourage del giocatore che non partirà gratis e secondo il Corriere della Sera ascolterà soltanto offerte da almeno 75 milioni oppure un eventuale scambio con Dybala.