Nonostante tutti i problemi che continuano a spuntare, in casa Juve qualcosa si muove in uscita, soprattutto attorno a Merih Demiral: anche il turco è in vendita, gli agenti parlano da settimane con diversi club e in particolar modo con l'Everton che sta valutando l'affondo con tanto di prima offerta da presentare alla Juve, compresa tra i 25 e i 30 milioni. E pure l'Atletico Madrid muove i primi passi verso il turco, sul piatto anche la carta Alvaro Morata.