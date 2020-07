#Juve, le prime immagini della festa (in tono minore) a piazza San Carlo pic.twitter.com/PQfsvzPBJ7 — calciomercato.com (@cmdotcom) July 26, 2020

E in questo momento non è di certo per un maggiore senso civico della popolazione bianconera.Piano piano, pianissimo, il numero di tifosi scesi per strada a far festa è passato a toccare forse il picco delle cento unità, tanto che definirla festa scudetto viene quasi da ridere, per non piangere.Certo, Juve-Sampdoria è finita quasi a mezzanotte e tra poche ore suona la sveglia per lavoratori e studenti universitari. Certo, tutto vero. Mache suona si sente in questa notte di mezza estate, un paio di bandieroni sventolano,Un po’ è vero che tutto questo è merito di una Juve che vince sempre e vince troppo, nove scudetti di fila hanno reso normale, anzi banale, un tricolore come questo. Sicuramente una Champions League tornerebbe a riempire la città di entusiasmo come una volta. Un po’ è colpa della Juve, che arriva al nono titolo consecutivo ma anche al primo targato Maurizio Sarri solo con la forza dell’inerzia.Questa è la festa che in realtà non stupisce nessuno è che in molti avevano pronosticato.