IL TABELLINO

Rifila due reti allo Spezia (dovrebbe arrivare Semplici), risale al settimo posto in classificae pensa con rimpianto (o, forse, chissà, ancorache oggi significherebberoHanno segnatoun gol per tempo. Il primo ha allentato la resistenza dello Spezia. Il secondo ne ha attenuato il ritorno di fiamma.Bravo, questa volta sì, è stato Allegri a capire il momento di difficoltà della sua squadra (Fagioli, che aveva preso il posto di Paredes, era un uomo in meno) e ad inserire con prontezza l’argentino che non ha deluso. Piazzato al fianco di Vlahovic, Di Maria ha impiegato dodici minuti per trovare un diagonale di sinistro con cui ha battuto Marchetti, sostituto di Dragowski, uscito per infortunio al 25’.Chissà che nozioni storiche ha l’allenatore della Juve:e quindi non deve sorprendere nessuno che, a Spezia,che ha salvato il risultato sia nel primo tempo (Shomurodov, di testa, da due passi), sia nella ripresa con due balzi spettacolari a cacciar fuori la girata di Gyasi e quella, da angolo, di Reca.Intendiamoci,Tuttavia, dopo il primo vantaggio, si è comportata come con il Nantes, cercando di gestire il vantaggio con il palleggio. Ma, siccome lo Spezia, non è per nulla inferiore al Nantes ed è stato sempre aggressivo con il suo pressing, gli uomini di Allegri hanno sbagliato tanti passaggi, regalando palla in zone calde del campo da dove i liguri ripartivano con grande pericolosità. Molto attivo Verde, forse l’uomo di maggiore qualità dei bianchi.Allegri ha pensato di dosare le energie (e di recuperarne il più possibile) non convocando Chiesa e mettendo in panchina Szczesny (ma il Perin attuale è forse migliore del titolare) e Di Maria. Rugani ha preso il posto dello squalificato Bremer, mentre Alex Sandro e Danilo hanno fatto gli straordinari. Lo stesso si può dire di Kostic (anche questa volta il gol è arrivato da lui), avvicendato nel finale da Iling junior. Bonucci, del tutto recuperato, ha rotto il ghiaccio solo per i tre di recupero, ma è chiaro che andrà in panchina anche nella trasferta francese.ma - come al solito -la cui unica buona azione della giornata è stato l’inserimento centrale sul gol di Kean. E’ stato l’argentino a fornire un pallone a Kostic per il cross.l’avversario di giovedì in una gara di ritorno diventata all’improvviso complicata,quarto in classifica in LIgue 1. Possibile che la seconda della serie A, perchè la Juve attuale sul campo sarebbe seconda, non abbia uno straccio di tattica o di strategia per venire a capo di una mediocre squadra francese?Però Allegri ha vinto e questo, probabilmente, gli fa trascurare qualche passaggio decisivo. Il calcio non è sempre uguale a se stesso e i campioni (che la Juve possiede) qualche volta hanno la luna storta.Spezia (4-2-3-1): Dragowski (25’ Marchetti), Amian, Ampadu, Nikolaou, Amia, Gyasi, Bourabia, Ekdal (35’ st Caldara), Agudelo (14’ st Nzola), Reca, Verde (35’ st Maldini), Shomurodov. All. Lorieri.Juventus (3-5-2): Perin, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Quadrado (1’ st De Sciglio), Locatelli, Paredes (1’ st Fagioli), Rabiot, Kostic (36’ st Iling-Junior), Vlahovic (46’ st Bonucci), Kean (11’ st Di Maria). All. Allegri.Marcatore: 32’ Kean, 21’ st Di MariaAssist: 32’ Kostic