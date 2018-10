. Lo sanno tutti alla Juventus, da Max Allegri che stravede per lui fino alla dirigenza bianconera. Non a caso, quando a maggio scorso si è fatto avanti il Manchester United di José Mourinho la Juve ha alzato un muro: Allegri in prima persona lo ha convinto a restare con nuovi stimoli da centravanti, Paratici ha voluto trattenerlo, l'importanza della sua esperienza e qualità è totale per questa squadra. Ma c'è da affrontare entro i prossimi mesi il tema del suo, situazione non semplice perchée la carta d'identità per un ingaggio elevato (4 milioni) pesa.- A fine stagione, dovrà essere Mandzukic - come un'estate fa - a decidere il proprio destino.Ricoperto di soldi in campionati esotici, tentato dalla Premier League o dalla Bundesliga, rimanere alla Juve? Tre strade, ma Paratici vuole evitare di perdere un riferimento tra i più longevi nel gruppo bianconero.da discutere con il suo agente: la proposta bianconera è nel cassetto, lieve aumento e la volontà di andare avanti con Mario.. Per evitare un addio pesante.