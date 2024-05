La Juventus chiude per Di Gregorio: al Monza 20 milioni di euro

20 minuti fa

La Juventus batte il primo colpo: il club bianconero è in chiusura della trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio. Come anticipato da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli mette a segno la prima mossa sul mercato: ultimi dettagli da definire, con contatti frequenti anche in queste ore.



Ex Inter, trentaquattro partite tra Serie A e Coppa Italia con la maglia dei brianzoli, Di Gregorio è stato uno dei migliori estremi difensori del campionato: l'operazione si chiuderà sui 20 milioni di euro. Classe 1997, Di Gregorio ha difeso le porte di Renate e Novara in Serie C, Pordenone e Monza appunto, con cui ha centrato la promozione. Nelle idee della società, il 26enne raggiunge Mattia Perin nello spogliatoio bianconero, con Wojciech Szczesny in uscita.