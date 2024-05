La Juventus e Del Piero celebrano il 5 maggio: 'Sempre il nostro giorno'

. In quell’anno, infatti, si consumò uno dei sorpassi maggiormente incredibili in Italia.All'ultima giornata, l'Inter prima in classifica avrebbe dovuto battere la Lazio, in un Olimpico quasi completamente nerazzurro per il gemellaggio storico tra le due società (e anche perché le rivali della squadra di Cuper erano la Juventus ma soprattutto la Roma) per assicurarsi la vittoria del campionato.. Una ricorrenza che proprio l’ex capitano della Vecchia Signora, peraltro in un post in collaborazione con la Juventus su Instagram, ha voluto celebrare come di seguito: