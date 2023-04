, almeno in questa prima fase dell'iter che potrebbe a questo puntola vicenda dell'inchiesta della Procura della Figc sulla ormai celebreLa società bianconera nella giornata di ieri, termine ultimo prima della scadenza temporale, ha depositato etenendo la barra a dritta senza passi verso un possibile patteggiamento e difendendo in toto l'operato del club.15 giorni fa, infatti, Chiné aveva comunicato al club la chiusura degli atti che porteranno ad una partire ancora una volta dall'ex-presidente Andrea, all'ex vice-presidente Pavel, all'ex dg Fabio, all'ex ad Maurizioall'attuale ds (inibito) Federicoe ad altri ex-dirigenti dell'area commerciale.nella competizione con le altre squadre e che potrebbe portare a una nuova penalizzazione.Le vie che potevano percorrere gli avvocati della Juventus erano 3 eche variava da 1/3 e fino al 50% rispetto alle richieste che porterà Chiné a processo (o addirittura in sede pre-processuale). Nulla di tutto ciò, la terza via è stata, secondo la Gazzetta dello Sport, quella battuta dal club, che in questo momentoNella corposa documentazione inviata non si fa accenno a questa ipotesi anche se non si esclude un dialogo con la procura federale.Il pericolo più grande, infatti, è che in questo secondo filone venga nuovamente riconosciuta la(che entra in gioco quando sono coinvolti dirigenti con poteri di firma).No a patti con la Procura, sì ad un'attesa che potrebbe portare, più avanti a un accordo.che qualche giorno fa ha portato alla conferma delle inibizioni ai propri vertici dirigenziali, ma ha rimandato alla Corte d'Appello la decisione sulla penalizzazione. E' quello lo snodo più importante perchéServiranno quindi altri 10 giorni di tempo, solo allora i legali del club potrebbero intraprendere una via differente.