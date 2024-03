La Juventus si aggrappa a Kean: tra Nazionale, mercato e rinnovo

NB

Quando è stata l'ultima volta che Moise Kean è sceso in campo nella formazione titolare? Era novembre, Juventus-Cagliari 2-1, una vita fa o quasi. Ma quante volte Kean ha giocato tutta la partita da quando è tornato alla Juve nell'estate del 2021? Una, una soltanto. Due o tre volte è uscito a tempo scaduto per dare spazio a qualche giovane compagno, ma alla fine della fiera è stata solo una la partita che Max Allegri gli ha concesso dal primo all'ultimo secondo: maggio 2022, sconfitta contro il Genoa in una gara senza nulla da dire né per i rossoblù già retrocessi né per i bianconeri ormai sicuri del quarto posto e mai in corsa per lo scudetto. Riavvolgere il nastro però forse importa poco in questo momento, così Kean si ritrova in un modo o nell'altro a preparare una partita che risponde a un'altra domanda: quando tornerà di nuovo nella formazione titolare? Al rientro dalla sosta, a Roma contro la Lazio in campionato. Perché con Arek Milik infortunato e Dusan Vlahovic squalificato (oltre che fermo per dorsalgia), proprio Kean rimane l'unica scelta come centravanti di ruolo per Allegri. E allora toccherà a lui, proprio a lui che da questa Juve se n'era andato a gennaio salvo poi vedere sfumare il trasferimento all'Atletico Madrid.



IL FUTURO – E poi? E poi si vedrà. Intanto sarà un primo passo per la disperata rimonta in ottica Nazionale, con l'obiettivo di ritrovare spazio, fiducia, magari i primi gol stagionali per convincere Luciano Spalletti a portarlo all'Europeo. Restando in casa Juve saranno anche gli ultimi passi prima della resa dei conti: la seconda partentesi in bianconero è stata deludente sotto ogni punto di vista, al rinnovo tattico ha detto no a gennaio rimandando ogni discorso a fine stagione, senza prolungamento (scadenza 30 giugno 2025) sarà cessione. Forse anche passo indietro in termini di ambizione. Chi lo vuole? In Italia ha mercato, la Juve dovrà però rivedere le richieste economiche: Fiorentina, Lazio, Milan più di un pensierino lo stanno facendo sul suo rilancio. Lui tenterebbe anche la strada dell'estero, dove però ha perso appeal. Tempo al tempo, prima di tutto il campo: torna titolare con la Lazio. E poi si vedrà.