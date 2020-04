Pavel Nedved si aggiudica il ‘Goal Of The Day’ della Juventus, che il club ha voluto celebrare sul proprio account Twitter. Un bellissimo mancino dal limite in controbalzo, che si insacca all’incrocio dei pali. Nulla può il portiere del Piacenza. L’ex centrocampista ceco ha vestito la maglia della Juventus dal 2001 al 2009, ovvero fino a ritiro dal calcio giocato, vincendo un Pallone d’Oro, due Scudetti, due Supercoppe italiane. Dopo il suo addio è entrato in società, diventando il vicepresidente del club.



Pavel #Nedved

Dal limite.

Così.