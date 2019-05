Niente ferie per il Centro Sportivo di Formello. Sarà la casa dell'Under 21, si preparerà in vista degli Europei di categoria che ospiteremo proprio in Italia e a San Marino a metà giugno. Formello diventerà Casa Azzurri. Dal 29 maggio all'8 giugno, come rivela la Repubblica, gli azzurrini di Di Biagio si prepareranno nel quartier generale della Lazio.



FORMELLO CASA AZZURRI - Formello non andrà in vacanza. L'Italia sarà nel Gruppo A con Spagna, Polonia e Belgio e inizierà il suo percorso proprio contro le Furie Rosse a Bologna. La Lazio va in vacanza, Formello no.