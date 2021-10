L'aquila della Lazio vola alta in cielo, ma dopo il classico giro nel pre partita della gara contro il Marsiglia non si è andata più a posare sul braccio dello storico falconiere Juan Bernabè. Dopo le polemiche degli ultimi giorni per aver inneggiato al fascismo e a Mussolini, infatti, il club biancoceleste l'ha temporaneamente sospeso e già da stasera l'ha sostituito con un altro falconiere.



DALLA CURVA - I tifosi bianconcelesti però hanno preso posizione, e durante il primo tempo della sfida di Europa League hanno accennato cori in suo sostegno inneggiando ancora al fascismo.