Nella lista degli attaccanti candidati come possibili sostituti di Vedat Muriqi, la punta kosovara potrebbe ritornare in Turchia, c'è anche Keita Balde. Il senegalese è in uscita dal Cagliari e i Biancocelesti lo avrebbero messoin lista come possibile vice Immobile insieme a Kevin Lasagna o Nikola Kalinic del Verona, scrive la Gazzetta dello Sport.