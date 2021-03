Protagonista, sempre. Banale, mai. Il soggetto è, tornato in Nazionale e subito decisivo nelle prime due uscite della Svezia. Oggi, però, fa parlare di sé per le sue parole e un duro botta e risposta con una stella di un altro sport.Una scena già vista di recente: ai primi di febbraio, infatti, ebbe un'accesa diatriba a distanza con LeBron James, stella della NBA, su quanto la politica debba influenzare lo sport e viceversa. Il rivale, oggi, è, 69 anni, tra le leggende dell'hockey su ghiaccio. Intervenuto ad Aftonbladet, Salming ha dichiarato: "Voglio essere chiaro: rispetto Zlatan per quello che sa fare in campo, è incredibile, vuole fare tanto e continua a farlo alla sua età.. E' meglio che queste discussioni si svolgano in modo pacato negli spogliatoi, in seguito.Immediata la risposta di, che dal ritiro della Nazionale spiega: "Là fuori mi attaccano sempre. Non appena in Svezia fai un gesto, viene visto come qualcosa di negativo, in Italia è completamente diverso. Solo perché gesticolo non significa che sono negativo, è un mio modo per apprezzare ciò che fanno i compagni.