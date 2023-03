Quelle che ha usato, il modo in cui le ha dette, il tono che ha scelto. Stankovic ci ha dato la dimostrazione che si possono dire cose molto dure e circostanziate, senza perdere l’educazione, senza urlare o senza dare di matto.La mitezza. Che non è arrendevolezza, che non è rassegnazione. Ma che è il modo migliore per affrontare la vita, non solo una partita persa. Al di là del merito della questione - era o non era fallo di mano di Rabiot - siamo di fronte all’allenatore dell’ultima squadra in classifica che per più di un’ora gioca una (più che) buona partita a Torino contro la Juventus e quando comincia a pregustare il punticino da mettere in cassaforte -Ripetiamo: non ci interessa entrare nel merito, non è questa la questione.Ora: immaginate se una cosa così fosse successa, facciamo un nome a caso, a José Mourinho.ha elogiato la buona prestazione della sua squadra, ne ha evidenziato i limiti - non è un caso che la Sampdoria sia ultima in classifica e abbia vinto solo 2 partite su 26 - ha sottolineato lo spessore della Juve.A questo punto poteva anche alzarsi e salutare, nessuno l’avrebbe biasimato.Ha detto che “forse la Juve l’avrebbe vinta lo stesso questa partita”, però - e qui ha sfoderato un sorriso sincero, che non era nemmeno provocatorio - però diceva Stankovic “il gol di Rabiot era da annullare”. Se andate a rivedere il filmato che circola in rete, vi accorgerete che lo dice con un soffio di voce, senza mai scomporsi. “E’ un fallo di mano”, dice Stankovic. “E’ chiaro, l’abbiamo visto subito”, aggiunge sorridendo Stankovic.appellandosi a quel senso di giustizia che è la base di ogni sport. “Io ho fatto il mio dovere, guidando la squadra fino alla fine, con grande dignità e orgoglio”, chiude Stankovic.L’ha data a certi suoi colleghi isterici, l’ha data a noi che guardiamo il pallone rotolare. E’ la lezione di un allenatore che forse retrocederà, ma che per chi scrive queste righe è da Serie A e merita una bella carriera: grazie Dejan Stankovic, lei ci ha dimostrato che di fronte a quella che si ritiene un’ingiustizia si può reagire con dignità, stile e pacatezza.