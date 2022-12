La Liga chiude il 2022 col botto, con tre derby scoppiettanti nell’attesa del cenone di Capodanno e di brindare al 2023.



Alle 14 si parte subito con il derby di Barcellona, con i blaugrana, primi in classifica, che ospitano al Camp Nou i Periquitos in piena lotta per non retrocedere. I ragazzi di Xavi non perdono in campionato dal Clasico del 16 ottobre, data anche dell’ultima vittoria dell’Espanyol di Diego Martinez. Tanti sono anche gli ex, tutti in maglia blanquiazul, dal centrale Sergi Gomez, cresciuto alla Masia, al terzino Aleix Vidal. Il più atteso è però Martin Braithwaite.



Non è propriamente un derby, quello delle 16.15, ma fra Real Sociedad e Osasuna la rivalità è comunque forte data la vicinanza geografica fra baschi e navarri. Anche la classifica contribuisce ad aumentare l’importanza della partita: entrambe sono infatti in lotta per un posto in Europa, separate da soli 3 punti.



Chiude la giornata, alle 18, il derby della Comunitat Valenciana, fra il Villarreal di Quique Setién e il Valencia di Rino Gattuso, entrambe in cerca di punti preziosi in chiave europea e distanti 2 punti una dall’altra, rispettivamente al nono e decimo posto.