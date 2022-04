In tempi di social, basta poco per far sognare i tifosi. Soprattutto, se di mezzo c'è il calciomercato e un nome pesante come quello di Kylian Mbappé. L'ultima notizia ha infiammato l'asse Madrid-Parigi: la madre dell'asso francese e il fratello, Ethan, sono a Doha, in Qatar, come mostrato dai video pubblicati sui social. Secondo i media spagnoli, si tratterebbe di un chiaro indizio sul futuro dell'attaccante francese, visto che anche i rappresentanti del giocatore si recheranno in Qatar nelle prossime ore.



DOVE ERAVAMO RIMASTI - Per Mbappé, lo scenario è oggi diverso da quello di qualche settimana fa, quando il trasferimento al Real Madrid sembrava cosa fatta. Il quotidiano Le Parisien aveva parlato di una nuova offerta per il prolungamento del contratto fino al 2024, con ingaggio monstre da 50 milioni a stagione e premio alla firma di 100 milioni.

Un'offerta clamorosa, di sicuro superiore a quella del Real Madrid e di Florentino Perez (un quinquennale da 25 milioni di euro netti all'anno, con di 40 milioni alla firma). In un futuro sempre più diviso tra Madrid e Parigi, novità in vista per l'asso francese?