Stando alle informazioni fornite dalle due testate,relativamente a due tipi di business: compravendita di diritti economici di calciatori e prestiti ai club. E per fare chiarezza su questo fronte,e con altri soggetti dell'economia parallela del calcio globale:, Cadice, Elche, Getafe, Granada,, Sporting Gijon e. Oggetti di analoghe richieste sono state anche la Real Federación Española de Fútbol e la Liga de Fútbol Profesional.. Che dopo la chiusura della carriera agonistica si è riconvertito in intermediario, diventando l'uomo forte di Doyen in Spagna. A dargli collaborazione provvedevano la sua compagna, Rocío del Carmen Sánchez Ortega, e i fratelli Aguilar, Mariano e Miguel.. E alle spalle di questa struttura agiva il CEO di Doyen Sports Investments Limited, il loquace Nelio Lucas Freire. Che da qualche tempo è sparito dalla circolazione. Ma è difficile pensare si sia fatto definitivamente da parte.Come si è detto poco sopra,. Il primo elemento è stato ampiamente dibattuto e investigato, specie da queste colonne di Calciomercato.com. EDel secondo si è parlato un po' meno, e a renderlo noto hanno provveduto le rivelazioni di Football Leaks. Le notizie pubblicate oggi consentono di mettere in fila nomi e cifre: 2,5 milioni di euro sono stati prestati all'Atletico Madrid e allo Sporting Gijón, 3,65 milioni al Siviglia, 3,5 milioni al Getafe, e mezzo milione all'ex presidente del Siviglia, José María Del Nido.Ulteriori novità saranno rese note nei giorni a seguire. Per il momento si può soltanto registrare che Doyen Sports Investments esca dall'anonimato cui si era consegnata. E lo fa nel peggiore dei modi.@pippoevai