Gol, sorrisi e non solo: magic moment per Nicolò Zaniolo. A festeggiare è anche la mamma Francesca Costa, nota per i suoi tanti post social. E proprio attraverso Instagram è intervenuta questa mattina, ringraziando i tifosi della Roma e non solo: "Voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille e mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la famiglia. E' veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto...inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole e anche qualcosa in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrandomi stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere!!! Questo calcio si può solo amare, grazie grazie ancora per la vostra sportività!".