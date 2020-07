Non è tornato fra i convocati della Roma, ma oggi è comunque un giorno importante per Nicolò Zaniolo che compie 21 anni ed è pronto a festeggiarli. Non insieme alla mamma Francesca Costa però che, intervistata da Retesport, ha anche parlato del futuro del figlio.



"Questo è il primo compleanno che non passo insieme a Nicolò, fa un po’ strano. ​Nicolò non si rendeva conto di essere un esempio per i ragazzi. Adesso vede tanto affetto da parte loro, anche con messaggi molto commoventi. Lui cerca di dare dei consigli ai bambini e di aiutarli. È carichissimo, ogni giorno ci racconta che sta sempre meglio e che è contento di essere stato inserito di nuovo in prima squadra. Non vede l’ora di aiutare la Roma in campo. So che Nicolò sta bene alla Roma, i tifoso lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma".



