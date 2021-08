Non parla Fabrizio Castori dopo Salernitana-Roma. L'allenatore dei granata lascia subito lo Stadio Arechi, per correre dalla moglie, poco prima della partita di questa sera ha accusato un malore che ha provocato un incidente domestico: la donna è scivolata in casa, battendo la testa. La moglie dell'allenatore della Salernitana è stata portata in ospedale per precauzione. Le notizie che arrivano da Salerno sono tranquillizzanti sul suo stato di salute.