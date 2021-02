- 79 anni, era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parmain un territorio di interessi criminali.Avvenne questo:- imprenditore di successo più volte indagato per collusione con la camorra ma sempre prosciolto -, «O’ Professore», il «Don Raffaè» della canzone di De Andrè.Il brasiliano Juary, arrivato alla riapertura delle frontiere nel 1980, all’epoca era l’idolo di Avellino e quell’anno divenne famoso in tutta Italia perché dopo ogni gol festeggiava con un allegro balletto attorno alla bandierina. Sibilia e Juary si avvicinarono alla «gabbia»,Dentro vi era una medaglietta d’oro da 70 grammi, con incisa la testa di un lupo, il simbolo dell’Avellino. "A don Raffaele Cutolo, con stima. L’Avellino Calcio".Se ne interessò anche la magistratura. Si era a quel tempo nel pieno della guerra tra la NCO - la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo - e la Nuova Famiglia, nella quale confluiscono i clan cittadini. Se ne parlò anche nei TG della Rai. E qui entra in scena un altro protagonista, ben noto agli appassionati di calcio.- se n’è andato ormai tre anni fa, il 13 marzo 2018 - all’epoca era una delle figure imprescindibili di quel favoloso teatrino di vita, opere e miracoli che è stato 90° Minuto.E temuto per le sue inchieste.Disse chiaro e tondo - durante uno dei suoi servizi sui Lupi - che Sibilia era ammanicato con la Camorra. E questo affronto al presidente-boss non andò giù. Sibilia gliela giurò.ma in verità Cutolo aveva fatto i suoi conti. Non gli conveniva.A gambizzare Necco in un ristorante di Mercogliano - il 29 novembre del 1981, poche ore prima di Avellino-Cesena -Fu un duro colpo per il giornalista Rai. Che però si riprese, ricominciò a lavorare. Rievocando quell’agguato, lo scrittore Roberto Saviano in un’intervista al Corriere della Sera (2 giugno 2011) ha scritto:".