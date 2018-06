Il grande momento sta davvero per arrivare. “Pablito, Great Italian Emotions”, la mostra internazionale itinerante, dedicata al Campione del Mondo e Leggenda del calcio Paolo Rossi e all’indimenticabile impresa del Mondiale di Spagna 1982, sbarca in Versilia. Sarà un meraviglioso balzo all’indietro nel tempo, in quel trionfo internazionale di un intero Paese rimasto per sempre nel cuore e nei ricordi degli italiani.



L’INAUGURAZIONE - Il vernissage domenica sera 1° luglio alle 19 al Fortino, nell’edificio simbolo della Perla dei Vip dove la mostra viene allestita e dove rimarrà aperta sino al 28 luglio. Oltre agli interventi di Paolo Rossi e delle autorità i i bambini dei Centri estivi “Forte campus” canteranno l’inno di Mameli.



Si tratta di un evento fortissimamente voluto dall’amministrazione comunale di Forte dei Marmi e che farà parte di un ricco cartellone di appuntamenti previsti per tutto il mese di luglio a Forte dei Marmi. Si tratta di talk show previsti nei giorni 10, 11, 14, 15, 21, 28 luglio, allestimenti, un salottino vip hospitality e un Gran galà del cuore nella centralissima piazza Garibaldi la sera del 20 luglio. Mentre un appuntamento sportivo e sociale si svolgerà nel campo comunale di via Versilia. Il programma di questi eventi collaterali lo illustriamo in un comunicato a parte.



I CONTENUTI E MOTIVAZIONI - “Pablito Great Italian Emotions” (www.pablitogreatitalianemotions.com), è un percorso emozionate, pieno di ricordi e trofei, della vita professionale di Paolo Rossi, ma è anche un inno al mondiale conquistato da Enzo Bearzot e da tutto il suo fantastico gruppo di calciatori e uomini veri di cui Rossi ha fatto parte, un team che ha stupito il mondo con un’ impresa storica sulla quale in pochi credevano. Ed è anche uno spaccato dei formidabili Anni Ottanta, un periodo dove l’Italia rialzava la testa dopo gli anni bui del terrorismo ed anche l’entusiasmante vittoria a Spagna ‘82 contribuì ad un rilancio del nostro Paese. L’attesissimo evento trova ora in Versilia una sua collocazione naturale, davanti al mare di Forte dei Marmi e dei Ronchi dove Paolo è cresciuto, frequentandolo fin da bambino, con la sua famiglia originaria di Prato. La mostra ha toccato negli ultimi tre anni con grande successo varie località italiane: Sirmione sul Garda, Gaiole in Chianti, Senigallia, Prato, Vicenza, Cesenatico ed Arezzo. Un successo particolare è arrivato a Prato e Vicenza, la patria anagrafica e quella adottiva di Pablito. Nella città laniera si è registrato un picco di 15mila presenze in quattordici giorni.



Altrettanti consensi si attendono ora a Forte dei Marmi. Sarà una tappa estiva in attesa di quelle metropolitane previste nei prossimi mesi a Firenze, Milano, Torino, Roma, Bologna e Perugia. Ma non ci si fermerà qui perché sono già in calendario trasferte anche all’estero (Monaco, Stati Uniti, Canada e Cina). Il percorso terminerà con la creazione di un museo permanente in una location ancora da definire.



I PRESTIGIOSI OGGETTI DELLA MOSTRA - All’interno di Pablito Great Italian Emotion si possono ammirare: il Pallone d’Oro, la Scarpa d’Oro, il Collare d’Oro, le maglie azzurre indossate da Paolo Rossi nel corso dell’irripetibile galoppata di Spagna ‘82 e tra queste la divisa indossata nel match con il Brasile dove l’attaccante che tutto il mondo ci ha invidiato ha segnato una tripletta. In mostra anche le maglie di alcuni avversari delle più qualificate nazionali partecipanti al mondiale spagnolo. Nomi celeberrimi della storia del calcio intercontinentale.



Di grande effetto anche la riproduzione del campo di calcio in miniatura dove saranno schierati, nella loro posizione tattica, i protagonisti della finale ‘82 Italia – Germania. Ogni giocatore sarà rappresentato da un monitor dove verranno riprodotte le sue azioni di gioco più significative. Nel grande schermo invece verranno diffusi filmati che fanno parte della storia del calcio mondiale che hanno come protagonisti, oltre agli eroi azzurri di quella fantastica galoppata, anche il CT Enzo Bearzot e il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Ci sarà spazio anche ai ricordi perché i visitatori saranno coinvolti nel percorso della mostra e invitati a lasciare un loro pensiero personale, attraverso una bacheca dove potranno scrivere e raccontare di quel mondiale 1982. Gli scritti faranno poi parte dell’archivio storico del museo che verrà realizzato al termine del tour. Particolare importante: l’ingresso alla mostra sarà gratuito e chi vuole potrà donare liberamente un contributo alle Associazioni Onlus che collaborano con l’organizzazione. A Forte dei Marmi sarà presente l’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore fondata da Paolo Brosio per la costruzione dei progetti Mattone del Cuore per la costruzione di Case di accoglienza orfani e anziani abbandonati ed il Primo Pronto Soccorso della storia di Medjugorje in BosniaErzegovina.



I TALK SHOW E LE INIZIATIVE CON CALCIOMERCATO.COM - Il calendario dei talk show calcistici e sportivi si aprirà martedì 10 luglio e mercoledì 11 luglio con i primi due appuntamenti alle ore 19 prima delle due semifinale del campionato mondiale in programma alle 20. Un terzo appuntamento è in programma anche domenica 15 luglio dopo le 20, per i commenti della finalissima mondiale che inizierà alle 17.

Il sito calciomercato.com - una delle più grandi realtà online dello sport europeo con più di due milioni e mezzo di visualizzazioni e che coinvolge centinaia di migliaia di tifosi, procuratori sportivi, presidenti e manager di società di calcio, calciatori, ex calciatori, allenatori ed imprenditori impegnati anche nello sport sia nella moda e nella promozione di eventi culturali ed artistici - ha in programma tre appuntamenti sempre nell’area talk show accanto al Fortino i sabato 14-21-28 luglio con inizio alle 18,45. Si parlerà di calciomercato e delle prospettive della stagione calcistica 2018-19.



AREA OSPITALITY - Sarà realizzato, sempre in piazza Garibaldi a due passi dal fortino un salottino VIP hospitality realizzato dal designer e imprenditore Tiziano Nardini . Un allestimento di circa 40 mq servirà per ospitare i personaggi e gli imprenditori che sosterranno l’evento e potrà essere utilizzato per esporre i marchi delle aziende benefattrici.