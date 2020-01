Serata di calcio per la squadra del Pres., quindi, serata di beneficenza per la squadra del Pres. Michelazzo, che nel consueto Gioca Con Noi del martedì, è stata sfidata dal​, rappresentativa di tatuatori meneghini.e 'il nuovo acquisto'contro Andreae compagni. Risultato pesante per., sconfitti 12-1. Ma il risultato non conta, quando si gioca per fare del bene: altro passo in avanti negli aiuti al centro di cura Noi come voi onlus per l'acquisto di 3 materassi ignifughi per i disabili del centro di. Manca poco per raggiungere il traguardo. Un passo dopo l'altro, un martedì dopo l'altro, un gol dopo l'altro.