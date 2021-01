IL TABELLINO

"Il calcio non ha bisogno solo di bravi ragazzi" aveva detto con il viso più dolce di questo mondopochi minuti prima della vittoria di Cagliari. Il riferimento, nemmeno troppo velato, era diretto a Marione, colpo a sorpresa del cosiddetto mercato di riparazione. E forse anche a, il ringhioso difensore in arrivo in prestito dal Chelsea.. Tra l’altro l’infortunio di Kjaer, a cui si aggiungerà la squalifica di Romagnoli, che era diffidato e non ha saputo evitare il cartellino giallo, chiama subito l’emergenza in difesa per il prossimo match con l’Atalanta.Anche Di Francesco ha chiesto rinforzi ed è stato accontentato ma non riesce a quadrare il cerchio. A parte il ritorno diche ha anche qualche risvolto sentimentale, è sbarcato in Sardegna, vecchio allievo ai tempi del Sassuolo, lanciato subito nella mischia, Il Milan ha avuto la fortuna e l’abilità di passare subito in vantaggio., una frenata senza che si accendessero gli stop, trucco presente nel repertorio di tutti gli attaccanti esperti. Rigore sciocco quanto ineluttabile cheNel secondo tempo, come se un misterioso regista guidasse gli eventi, è andato in onda il replay:. Il guardalinee Tolfo ha provato a inguaiare l’arbitro Abisso, che di suo ne aveva combinato tante, sbandierando un fuorigioco prontamente smentito dal Var. Davvero una brutta serata per Lykogiannis: era lui a tenere in gioco Ibra al dodicesimo gol in otto partite, un gol ogni 50 minuti, 39 anni di splendida energia.ha provato a riaprire la contesa facendosi espellere dopo due falli assurdi nel giro di cinque minuti. Di Francesco, non sapendo più che pesci pigliare, ha liberato l’artiglieria pesante mandando in campo Pavoletti e Cerri.e la storia si fermava alla celebrazione del Milan quasi campione d’inverno, un titolo che non conta niente, ma conta e come.Cagliari-Milan 0-2 (0-1 primo tempo)Marcatori: 6' p.t rig. & 8' s.t Ibrahimovic (M)Assist: 8' s.t Calabria (M)Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Lykogiannis, Godin, Ceppitelli, Zappa (35' s.t Pavoletti); Marin, Duncan (24' s.t Oliva), Nainggolan; Pereiro (12' s.t Sottil), Joao Pedro; Simeone (35' s.t Cerri). All. Di FrancescoMilan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer (1' s.t Kalulu), Calabria; Tonali (27' s.t Meité), Kessié; Diaz (38' s.t Conti), Castillejo, Hauge (21' s.t Saelemaekers); Ibrahimovic. All. PioliArbitro: Rosario Abisso di PalermoAmmoniti: 39' p.t Romagnoli (M), 23' s.t Saelemaekers (M), 43' s.t Ceppitelli (C)Espulsi: 29' s.t Saelemaekers (M)