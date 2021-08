Pirelli non campeggia più sulle maglie dell'Inter ma il vecchio sponsor ha lasciato in dote uno slogan che oggi sembra più che mai attuale per la squadra di Simone Inzaghi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La potenza è nulla, senza controllo. Chissà se l’Inter si è ispirata a questo vecchio slogan. Ma un fatto è certo: ora che la potenza di Lukaku non c’è più, è inutile pensare di poter continuare a battere la stessa strada. Perché nessuno è come Romelu. E allora tanto vale provare arrivare a dama seguendo altre vie. La via del controllo, appunto. Il controllo del gioco, del pallone e delle situazioni di due personaggi che dei campi della Serie A conoscono ogni millimetro quadrato. A Calhanoglu e Dzeko poco devi spiegare. Il compito di un allenatore, semmai, è un altro: metterli nella migliore condizione di esprimersi, tatticamente e dal punto di vista delle motivazioni. Così, a naso: Inzaghi ci è riuscito”.