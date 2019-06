Di eterno, a Roma, in queste settimane c'è poco: la città celebre per la sua storia infinita e i suoi monumenti senza tempo, è pronta ad affrontare una vera rivoluzione sul piano calcistico, sponda giallorossa. Tanti i dubbi sul futuro: Pallotta, infatti, deve ancora scegliere il nuovo allenatore (Fonseca in pole) e dare il via al mercato. L'obiettivo è dare una svolta dopo la stagione fallimentare e le vicende che hanno scosso l'ambiente dopo l'inchiesta di Repubblica. A ciò si aggiunge una sessione di trattative in uscita che potrebbe veder salutare la capitale senatori come Manolas, Kolarov e Dzeko.



RINNOVO: INCONTRO IN VISTA - La piazza, allora, necessita di certezze. Ai nastri di partenza, infatti, si presenterà una squadra sui generis, per la prima volta dopo diciassette anni senza Daniele De Rossi. L'uomo da cui ripartire è quindi, inevitabilmente, Nicolò Zaniolo. Arrivato nella Capitale tra lo scetticismo dei tifosi, specie a causa dell'addio di Nainggolan, il baby-azzurro ha trascinato la squadra per grande parte della stagione. I numeri lo dimostrano, ma probabilmente non sono sufficienti a raccontare la sua annata: 36 presenze, 6 gol e 2 assist, tra cui la doppietta al Porto in Champions League e il debutto con la Nazionale maggiore. L'obiettivo della Roma, dunque, è blindarlo: in settimana, infatti, è previsto un incontro tra le parti per prolungare il contratto - attualmente in scadenza nel 2023 - e adeguare il compenso. La richiesta di Zaniolo sfiora i 2,5 milioni a stagione, l'offerta è di 1,5 più bonus: l'impressione è che si possa chiudere a due milioni.



MA OCCHIO ALLA JUVE... - Sullo sfondo, però, continua ad esserci l'ombra della Juventus: i bianconeri - da mesi - sono interessati all'ex Inter. La Roma punta su di lui, ma potrebbe vacillare di fronte ad un'offerta di almeno 50 milioni: solo con una cifra simile, infatti, i giallorossi si siederebbero ad un tavolo, consci dell'opportunità di mettere a segno una plusvalenza notevole. Priorità, però, al rinnovo: Nicolò Zaniolo è la principale tra le (poche) certezze di questa Roma.