Da ieri pomeriggio nel mondo del rugby rimbalzava una voce bomba di mercato in tempi di carestia informativa:, che per chi non lo conoscesse è di uno dei giocatori se non il giocatore più forte di sempre per qualità e durata della carriera,. Questa notizia contiene già di per sé due elementi di sorpresa. Il primo:, per partire dopo un mondiale in cui fece il bello e il cattivo tempo, eletto Man of the Match in una finale stupenda contro l’Australia e Giocatore del mondo dell’anno.In questi 6 anni di assenza, un lungo peregrinare inprima e inpoi. Ricoperto di euro e yen,. Il tema del rientro a casa si carica ulteriormente di significato, ci si appella alla sicurezza offerta dal talento cristallino in un periodo storico in cui le certezze sono poche. Affrontare le giornate del ritorno alla vita che non sarà mai come prima con un ritorno che non è mai stato come prima, coscienti del fatto che non possiamo riavvolgere il nastro del tempo che passa, ma sperare che le cose andranno bene.E qui giunge il secondo elemento di sorpresa:, la squadra più vincente dell’emisfero sud (10 campionati del Super Rugby vinti su 24, le seconde migliori ne hanno vinti 3).. La superstar ha infatti firmato per icome rimpiazzo in seguito all’infortunio del giovane Perofeta,. I Blues non sono nuovi a questi ritorni, avendo messo sotto contratto negli anni passati altri giocatori over30 dal recente passato glorioso, come. Loro però partivano da titolari nei piani dell’allenatore e avevano un altro ritmo nelle gambe, venendo da campionati più impegnativi e non dopo un lockdown di due mesi.Vista la competizione agguerrita di giovani forti e meglio allenati sarà difficile per Carter trovare uno spiraglio in cui inserirsi, ma già solo la notizia del suo ritorno sul suolo natio fa venire un po’ di nostalgia.Il suo sarà un bellissimo canto del cigno o un ultimo barrito nel cimitero degli elefanti? Nel dubbio godiamoci quel che verrà, perché è comunque storia.