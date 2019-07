Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è sui grandi dello sport: dal nuovo al pallone, i 'vecchi' strappano applausi.



A partire da Federica Pellegrini, capace a 31 anni di conquistare un altro oro mondiale: campionessa assoluta del nuoto e, probabilmente, più forte atleta italiana di sempre. Dalle vasche agli stadi e ai campi di gioco verdi: quello di Nanchino che hanno visto Gianluigi Buffon parare due rigori in Juve-Inter di ICC; quello della Bombonera, che presto accoglierà Daniele De Rossi, che dopo l'addio alla Roma ha deciso di iniziare una nuova avventura al Boca Juniors. Tre campioni accomunati dalla grande voglia di mettersi in discussione e non arrendersi all'età, dei veri esempi per i giovani che pensano di essere arrivati dopo poche partite. Per questo Federica, Gianluigi e Daniele non possono che meritare un bel 10.