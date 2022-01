In questi ultimi 12 giorni fra Inter e Milan a San Siro sono state giocate e si giocheranno 6 partite. Avete visto già nella partita fra Inter e Empoli di Coppa Italia in che condizioni sia il terreno di gioco del Meazza, una vergogna assoluta. Così come è una vergogna da 2 in pagella questo calendario, un delirio assoluto. Come si può immaginare di giocare in uno stadio come San Siro, a Milano con il freddo a gennaio, sei partite in 12 giorni? È qualcosa di inconcepibile, che non avevamo mai visto. Speriamo che qualcuno se ne accorga e lo denunci, perché poi se i calciatori si infortunano a San Siro non è che poi ci si potrà stupire più di tanto.