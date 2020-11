Chi è pronto a raccogliere l'eredità del "vecchio" Neuer nel ruolo di miglior portiere del mondo? Alisson e Oblak forse, ma in questa cerchia ristretta può entrare a pieno titolo pure Gigio Donnarumma. Decisivo nelle ultime settimane col Milan tanto quanto i gol di Ibrahimovic e determinante pure in Nazionale. Con parate e prestazioni da 9 in pagella.