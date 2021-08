Le prodezze di Dybala sono passate quasi in secondo piano a causa degli errori di Szczesny, ma l'argentino è stato il protagonista assoluto della prima giornata.L'anno scorso è stato penalizzato dagli infortuni ma la stagione prima, con Sarri in panchina, è stato nominato miglior calciatore del campionato. La Juve non può permettersi di perderlo, deve trovare un accordo per il rinnovo.