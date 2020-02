La Juventus ha battuto il Brescia tornando da sola in vetta alla classifica, ma diciamolo apertamente: non gioca bene, anzi gioca male. Nella squadra bianconera ci sono due calciatori che sono al di sopra di tutti: uno è Cristiano Ronaldo che gioca sempre a meno che non decida lui di fermarsi; l'altro è Paulo Dybala che nelle ultime 3 ha giocato solo una volta. Proprio l'argentino è da 8 in pagella e lo stesso Sarri ha detto che lasciarlo fuori è una bestemmia. E allora Sarri la smetta di bestemmiare e lo faccia giocare sempre.