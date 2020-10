Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è ​su Gennaro Gattuso, sempre più convincente alla guida del Napoli.









Gattuso è stato uno straordinario giocatore, ma più distruttore di gioco che creativo. Per questo in parte sorprende che per il suo Napoli abbia scelto una formula molto spettacolare e piena di fantasia, con addirittura quattro attaccanti e un mediano non incontrista. Con questa rivoluzione filosofica il Napoli può anche lottare per lo scudetto, il coraggio di Rino è da 9 in pagella.