Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ancora non ha accettato l’offerta presentata dal Milan per rinnovare il contratto anche per la prossima stagione.









Ibra al Milan ha chiesto oltre 7 milioni di euro di ingaggio, una cifra considerata esagerata dal club rossonero che è rimasto fermo a 5 milioni per arrivare fino a un massimo di 6 coi bonus. Zlatan sta ammorbidendo la sua posizione per continuare per un’altra stagione col Milan, ma la firma ancora non c’è. E continuiamo a pensare che la richiesta dello svedese al club sia davvero esagerata. Siete d’accordo col pensiero del direttore?