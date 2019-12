Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati sul mercato estivo della Juve, valutato positivamente fino a pochi mesi fa.



Nessuno dei nuovi acquisti ha convinto: Rabiot non si è visto, Ramsey è sempre infortunato. Ha deluso anche Demiral, mentre Danilo è sparito presto per infortunio. Lo stesso De Ligt ha avuto più alti che bassi. Il mercato della Juve, rivisto sul campo, è da 5. L'unico acquisto che ha funzionato in casa bianconera è stato Higuain, un giocatore che la Juve non voleva riprendere e che ha provato a cedere fino alla fine.