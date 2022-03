Il fallimento del PSG è anche quello, e non è il primo, di Leonardo. Di nuovo ha acquistato un sacco di campioni e i risultati non stanno arrivando. L'eliminazione dalla Champions è clamorosa, nonostante un avversario forte come il Real Madrid. Nel post-partita ha anche attaccato l'arbitro, come se fosse lui il problema del PSG e non una società gestita non in modo corretto. Nonostante ciò Leonardo rimane intoccabile nonostante gli insuccessi. Il voto per tutto questo è 2.