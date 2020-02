C'è qualcosa di strano nel nuovo Napoli di Gattuso che ha ricominciato a fare risultati e si ripropone per un posto in Europa: il fatto strano è che il simbolo di questo nuovo Napoli è Diego Demme, un giocatore arrivato in Italia a 28 anni e che non godeva di grande considerazione nemmeno in patria, tanto che nella Germania ha giocato solo una partita. Ha preso subito possesso della squadra partenopea, appena arrivato dal Lipsia capolista in Bundes nel quale era capitano. E' un piccolo Gattuso, merita 7 in pagella.