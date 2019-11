Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. E sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Krzysztof Piatek.







La sensazione è che l'attaccante del Milan abbia completamente perso il contatto con la realtà. Soli tre gol in questo campionato e un rendimento clamorosamente deludente. Ci si aspettava che potesse trascinare i rossoneri con Giampaolo prima e con Pioli ma è stato insufficiente, nonostante questo in nazionale ha detto di augurarsi di valere presto 70 milioni di euro, così potrà lasciare il Milan per quella cifra. Una cosa inaccettabile, il Milan per Piatek deve essere un punto d'arrivo e non di passaggio, deve dimostrare: il nostro voto, per quello che fa in campo e che dichiara, non può che essere 3.